Украинцам покажут чемпионат Италии вместо чемпионата Испании

С нового сезона телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2» не будут показывать испанскую Ла Лигу. Вместо этого купленны права на показ итальянской Серии А. Об этом сообщает Sport Arena.

Причины такого решения каналов пока неизвестны. Таким образом, в следующем сезоне телеканалы «Футбол 1/2» покажут Серию А, английскую премьер-лигу (АПЛ) и УПЛ. Контракт на новый сезон еврокубков «Футбол 1/2» еще не подписал.

Испанскую Ла Лигу "Футбол 1/2» показывали с 2009 года. Серия А была в эфирной сетке канала до сезона 2015/16, после чего приняли решение отказаться от трансляций этого чемпионата из-за низких рейтингов.