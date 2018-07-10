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"Черкасский Днепр" сменил название и прописку

Черкащина - Академия
13:25 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Футбольный клуб "Черкащина - Академия" Белозерье стал полным правопреемником футбольного клуба "Черкасский Днепр".

Как решили новые владельцы клуба, команда "Черкащина - Академия" будет принимать участие в Чемпионате Украины среди команд Второй лиги.

Согласно календаря, утвержденного Профессиональной футбольной лигой, обновленный футбольный клуб "Черкащина - Академия" Белозерье попал в группу "А". Свою первую игру команда проведет на выезде против "Полесье".

Отметим, что согласно решению Контрольно-дисциплинарного комитета по факту событий, произошедших 19 мая 2018 на стадионе "Центральный" во время матча между ФК "Черкасский Днепр" - ПФК "Сумы", команда "Черкасский Днепр" должна была провести три домашних матча без зрителей. Таким образом, это наказание касается ФК "Черкащина - Академия" ОТГ Белозерье, как правопреемник.

Согласно этому первый домашний матч с болельщиками состоится 15 сентября 2018 года, когда "Черкащина" в 9-м туре примет "Верес".

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Новости спорта, Вторая лига, ФК Черкасский Днепр, ФК Черкащина - Академия.
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