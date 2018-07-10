"Слава Украине-2!": появилось второе видео празднования Виды

Блогер Данило Яковлев опубликовал видео, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида снова говорит "Слава Украине".

На протяжении почти всего видео Вида говорит на хорватском, рядом с ним находится член тренерского штаба сборной Ивица Олич. Вида кричит "Слава Украине!", а также фразу "Belgrad gori". Это высказывание на сербском, дословный перевод: "Белград – горит".

Как отмечает сербский портал Alo.rs, Вида и Олич передают привет сербскому кафе "Белград" в Киеве и его владельцу Йовану, а также поют сербскую песню Томе Здравковича "Kafana je moja sudbina".