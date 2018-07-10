Жена Вукоевича: Огнен будет в России до конца ЧМ-2018

Жена экс-футболиста киевского Динамо хорвата Огнена Вукоевича Андреа рассказала, как ее муж отреагировал на решение Федерации футбола Хорватии об увольнении.

"Огнен продемонстрировал и доказал компетентность и свои способности во всем, что касается спорта, он выполнил свою работу лучшим образом. Он эмоционально отреагировал на решение федерации, потому что Украина – это его второй дом на протяжении 10 лет и в его заявлении не было никаких плохих намерений или политических посылов.

Он принял решение Федерации футбола Хорватии с уважением. Огнен будет в России до конца ЧМ, чтобы поддержать свою сборную", – цитирует Андреа Вукоевич gloria.hr.

Напомним, Федерация футбола Хорватии отстранила Огнена Вукоевича от работы в сборной из-за видео, опубликованном после матча против России, на котором Вукоевич и Домагой Вида сказала "Слава Украине".