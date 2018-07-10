ФИФА оштрафовала Вукоевича на 15 тысяч франков

Международная федерация футбола оштрафовала члена хорватской делегации на ЧМ-2018 Огнена Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков (около 13 тысяч евро), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

В качастве причины наказания организация назвала неспортивное поведение Вукоевича.

Напомним, причиной скандала вокруг Огнена Вукоевича и Домагоя Виды стало видео, снятое ими после победы над сборной России в 1/4 финала ЧМ-2018. На видео экс-игроки киевского Динамо сказали "Слава Украине" и посвятили победу Динамо и Украине. Позже хорваты объяснили, что никаких политических призывов не имели в виду, а просто обратились к друзьям из Украины и поблагодарили за поддерджку. Федерация футбола Хорватии отстранила Вукоевича от работы, а украинцы в ответ обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook.