Официально. Фернандо Торрес будет играть в Японии

34-летний форвард поставил подпись под соглашением с клубом J-лиги, сообщает официальный сайт Саган Тосу.

Детали контракта на данный момент неизвестны. Ранее сообщалось, что Саган Тосу предложил Торресу 3-летний контракт с зарплатой в размере 7,2 млн долларов в год. В японском клубе выступают участник ЧМ-2014 в составе сборной Колумбии Ибарбо и игрок Южной Кореи на Мундиале-2018 Йонг Сенг-Хьюн.

В Японии Торрес составит компанию бывшему партнеру по сборной Испании Андресу Иньесте, который подписал контракт с Виссел Кобе. В течение карьеры нападающий также играл за Ливерпуль, Челси и Милан.