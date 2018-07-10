Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Франция - Бельгия: где и когда смотреть матч 1/2 финала ЧМ-2018
Франция - Бельгия: где и когда смотреть матч 1/2 финала ЧМ-2018
Новости: Кубок Украины: стали известны пары первого раунда
Кубок Украины: стали известны пары первого раунда
Новости: Сборную Испании официально возглавил Луис Энрике
Сборную Испании официально возглавил Луис Энрике
Новости: Франция - Бельгия: прогноз букмекеров на суперматч 1/2 финала ЧМ-2018
Франция - Бельгия: прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018
X

Павелко: ФФУ компенсирует штраф Вукоевичу

Андрей Павелко
13:11 Сегодня Телеграф
Спорт Арена
Фото: Твиттер

Новости спорта: Федерация футбола Украины компенсирует хорватскому футболисту Огнену Вукоевичу штраф, наложенный на него Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА).

Президент ФФУ Андрей Павелко, который также является депутатом Верховной рады, пришел сегодня в парламент в футболке сборной Хорватии. Тем самым, функционер вновь поддержал хорватов Домагоя Виду и Огнена Вукоевича, которые посвятили Украине победу в матче против России.

Кроме того, Павелко пообещал компенсировать штраф в размере 15 тысяч франков, возложенный ФИФА на Огнена Вукоевича. Его отстранили от работы со сборной Хорватии, где он работал скаутом и занимался анализом соперников, и не сможет посещать следующие матчи.

«Я и руководство ФФУ приняли решение компенсировать Огнену Вукоевичу штраф, которым его наказала ФИФА, и предложить работу в Федерации футбола. Хвала Хорватии! Слава Украине! Героям Слава!», — сказал Андрей Павелко в эфире 112 Украина.

Примечательно, что несмотря на поддержку Виды и Вукоевича, пришел президент ФФУ в футболке другого игрока сборной Хорватии — хавбека Ивана Ракитича, которого с Украиной ничего не связывает.

«Почему футболка Ракитича, а не Виды? Ракитич забил победный гол в ворота России, это символично».

«Не хотел бы комментировать решение ФИФА, так как я являюсь членом дисциплинарного комитета, но не имею права принимать участие, если на повестке стоит вопрос заинтересованной стороны. Я — заинтересованная сторона, и сейчас мы изучаем юридическую сторону для помощи и апелляции решения по Огнену Вукоевичу. Готовы предоставить ему юридическую помощь в случае чего».

После увольнения из сборной Хорватии экс-игрок Динамо сосредоточится на работе в киевском клубе, где также занимает должность скаута.

Ранее поддержку в адрес хорватов выступили украинские болельщики. На странице ФИФА в Facebook они понизили ей рейтинг, а также оставили комментарии, которые содержат фразу «Слава Украине», которая и была сказана Видой в нашумевшем ролике.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Андрей Павелко, Новости футбола, ФИФА, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Юная украинская легкоатлетка Магучих, которая покорила Европу (Фото)

Юная украинская легкоатлетка Магучих, которая покорила Европу (Фото)
Самые красивые и горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)

Самые красивые и горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
Слезы России и безудержная радость Хорватии: яркие моменты матча 1/4 финала ЧМ-2018 (Фото)

Слезы России и безудержная радость Хорватии: яркие моменты матча 1/4 финала ЧМ-2018 (Фото)
Горячая бразильянка с совершенной фигурой Изабель Гулар - девушка игрока ПСЖ (Фото)

Горячая бразильянка с совершенной фигурой Изабель Гулар - девушка игрока ПСЖ (Фото)
Яркие моменты поединка 1/4 финала ЧМ-2018 Швеция - Англия (Фото)

Яркие моменты поединка 1/4 финала ЧМ-2018 Швеция - Англия (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Зинченко может перейти в "Ньюкасл" Кубок Украины: стали известны пары первого раунда Франция - Бельгия: прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018

Последние новости

Вот так выглядят самые красивые и успешные афроамериканки (Фото) Какие витамины необходимые для будущей мамы Ходатайство Савченко об отводе судьи признано необоснованным
Сегодня читают в спорте
01 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
02 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
03 Леоненко прокомментировал ситуацию с Видой и Вукоевичем
04 Украинцы обвалили рейтинг страницы ФИФА в соцсетях
05 Португалец Роланду подписал контракт с французским топ-клубом
Новости сегодня
19:58 Крушение пассажирского самолета в ЮАР: есть пострадавшие
19:49 Леоненко оценил шансы Ярмоленко заиграть в АПЛ
19:31 Певица Даша Астафьева покоряет Atlas Weekend
19:28 Роналду написал трогательное письмо, в котором объяснил причины ухода из Реала
19:25 В Минздраве назвали пляжи Украины, где опасно купаться
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0