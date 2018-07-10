Стало известно, где пройдет матч Лиги Европы "Мариуполь" - "Юргорден"

"Мариуполь" определился с местом проведения ответного поединка второго квалификационного раунда Лиги Европы против шведского "Юргордена". Команды встретятся 2-го августа в Одессе. Игра на стадионе "Черноморец" начнётся в 20:00.

Что касается выездного поединка, то приазовцы начнут свою еврокубковую кампанию 26 июля в Стокгольме.

В "Мариуполе" надеялись, что им удастся отстоять право проводить матчи квалификации Лиги Европы на родном стадионе имени В.С. Бойко. Впрочем, представители УЕФА не разрешили украинской команде сыграть против бронзового призёра чемпионата Швеции в Мариуполе. По словам вице-президента клуба Андрея Санина, всему виной закрытый мариупольский аэропорт. Ближайший международный аэровокзал находится в Запорожье, а трансфер в столицу Приазовья займёт практически 5 часов. Это не устроило инспекцию из Швейцарии.