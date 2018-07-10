Агент Асенсио рассказал, где продолжит карьеру хавбек "Реала"

Орацио Гаджоли, агент полузащитника "Реала" Марко Асенсио, утверждает: его клиент связывает своё будущее с "Королевским клубом".

- Марко никуда не уходит, он останется в "Реале". Асенсио постоянно прогрессирует, поэтому в следующем сезоне у него появится возможность стать важным игроком для мадридской команды, - приводит слова менеджера издание Calciomercato.

Ранее сообщалось, что Асенсио, контракт которого со "сливочными" действителен до 2023 года и содержит оговорку о выкупе за 700 миллионов евро, может покинуть "Сантьяго Бернабеу" ради "Ливерпуля".

В прошлом сезоне 22-летний игрок постоянно появлялся на поле, выходя на замену, считаясь самым популярным 13-м игроком команды Зинедина Зидана. При этом он принял участие в 53 официальных матчах победителей Лиги чемпионов.