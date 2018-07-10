Игрок "Динамо" Пиварич - о победе Хорватии над Россией и матче против Англии

Игрок сборной Хорватии Йосип Пиварич заявил, что победа над Россией не была случайностью, а также охарактеризовал сборную Англии, с которой предстоит встретится в полуфинале ЧМ-2018.

"Мы все очень счастливы и гордимся достигнутым результатом. Нам очень приятно, глядя, как нашим успехам радуются в Хорватии. Самое главное – мы прошли дальше. Конечно, мы хотели добыть победу во встрече с Россией ещё в основное время, чтобы не доводить дело до послематчевых пенальти. Однако эта победа показала, насколько великая у нас команда. Это не случайность, наоборот, награда за проделанную работу.

Англия? Они прибавляют с каждым поединком, но мы должны сосредоточиться на своей игре", – цитирует Пиварича HNTV.

Матч Хорватия – Англия состоится 11 июля. Начало в 21:00 по киевскому времени.