"Челси" и "Ювентус" согласовали трансфер защитника за €40 млн

Защитник туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани может в ближайшее время стать игроком лондонского «Челси», сообщает Football Italia со ссылкой на Premium Sport.

По информации источника, стороны уже полностью согласовали сделку. «Челси» заплатит за итальянца около € 40 млн. Также сообщается, что на приобретении Ругани настоял лично Маурицио Сарри, который в скором времени должен сменить на посту главного тренера синих Антонио Конте.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 23-летний защитник принял участие в 22 матчах, в которых отметился 2 голами и таким же количеством результативных передачам.