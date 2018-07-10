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"Челси" и "Ювентус" согласовали трансфер защитника за €40 млн

Даниэле Ругани
16:32 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Игрок обороны "Ювентуса" Даниэле Ругани продолжит свою карьеру в Лондоне.

Защитник туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани может в ближайшее время стать игроком лондонского «Челси», сообщает Football Italia со ссылкой на Premium Sport.

По информации источника, стороны уже полностью согласовали сделку. «Челси» заплатит за итальянца около € 40 млн. Также сообщается, что на приобретении Ругани настоял лично Маурицио Сарри, который в скором времени должен сменить на посту главного тренера синих Антонио Конте.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 23-летний защитник принял участие в 22 матчах, в которых отметился 2 голами и таким же количеством результативных передачам.

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Новости спорта, АПЛ, Даниэле Ругани, Новости футбола, ФК Челси, ФК Ювентус, Футбол.
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