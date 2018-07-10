Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018

Бывший наставник сборной Англии оценил перспективы "Трех львов" на мундиале, сообщает La Gazzetta dello Sport.

"У англичан есть скоростные игроки и замечательный тренер. Саутгейт понимал, что поедет домой, если будет играть с двумя центральными защитниками, поэтому начал играть с тремя.

Кроме этого, он наконец нашел вратаря, который способен спасать команду в нужный момент – у Пикфорда отличная реакция и позиционная игра. Финал? Считаю, что это будет поединок Франция – Англия. Если будет так, то англичане, на мой взгляд, будут фаворитами противостояния", – сказал Капелло.

Напомним, что матч Хорватия – Англия состоится 11 июля в Москве на стадионе Лужники. Начало игры – 21:00 по киевскому времени.