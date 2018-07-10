Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости спорта: Итальянский специалист Фабио Капелло поделился своим мнением относительно фаворитов чемпионата мира 2018.
Бывший наставник сборной Англии оценил перспективы "Трех львов" на мундиале, сообщает La Gazzetta dello Sport.
"У англичан есть скоростные игроки и замечательный тренер. Саутгейт понимал, что поедет домой, если будет играть с двумя центральными защитниками, поэтому начал играть с тремя.
Кроме этого, он наконец нашел вратаря, который способен спасать команду в нужный момент – у Пикфорда отличная реакция и позиционная игра. Финал? Считаю, что это будет поединок Франция – Англия. Если будет так, то англичане, на мой взгляд, будут фаворитами противостояния", – сказал Капелло.
Напомним, что матч Хорватия – Англия состоится 11 июля в Москве на стадионе Лужники. Начало игры – 21:00 по киевскому времени.