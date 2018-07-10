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"Атлетико" и "Севилья" ведут борьбу за экс-форварда "Днепра"

Никола Калинич
21:53 Вт, 10 Июль 2018 Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Экс-нападающий "Днепра" Никола Калинич может продолжить свою карьеру в испанском чемпионате.

Нападающий "Милана" Никола Калинич надеется присоединиться к мадридскому "Атлетико" или "Севилье" этим летом, но пока еще не принял решение, утверждает его агент.

Хорватский форвард присоединился к россонери из "Фиорентины" прошлым летом за 29 миллионов евро, но ему удалось сыграть забить всего шесть мячей в 31-м матче.

"Мы знаем об интересе нескольких команд, - сказал Томислав Эрсег в интервью Estadio Deportivo. - Но он должен подождать и посмотреть, что решит "Милан"... "Атлетико" заинтересован, мы не скрываем этот факт. Кроме того заинтересована "Севилья". Все зависит от руководства "Милана".

Напомним, что Калинич покинул сборную Хорватии на ранней стадии чемпионата мира из-за якобы не желания выходить на замену на последние 5 минут матча.

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Новости спорта, Никола Калинич, Новости футбола, ФК Атлетико М, ФК Милан, ФК Севилья, Футбол.
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