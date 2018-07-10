Капитан "Реала" опубликовал трогательный пост в адрес Роналду

Защитник «Реала» Серхио Рамос пожелал удачи нападающему Криштиану Роналду в новом клубе. Напомним, «Реал» объявил о переходе 33-летнего португальского футболиста в туринский «Ювентус».

«Криштиану, твои голы, твои результаты и всё, что мы выиграли вместе, говорят сами за себя. Ты заслужил особое место в истории „Реала“. Как мадридисты, мы будем помнить тебя всегда. Было удовольствием играть бок о бок с тобой. Обнимаю и желаю удачи!» — написал Рамос на странице в «Инстаграме».

Роналду выступал в составе мадридского «Реала» с 2009 года. Вместе с клубом португалец четыре раза становился обладателем кубка Лиги чемпионов.