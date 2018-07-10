"Ювентус" раскрыл все подробности главного трансфера этого лета

Нападающий Криштиану Роналду перешёл из «Реала» в «Ювентус», подписав с туринской командой контракт. Соглашение будет рассчитано на четыре года, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Отмечается, что за трансфер 33-летнего португальского футболиста «Ювентус» заплатит € 100 млн, которые будут выплачиваться в течение двух лет. Ещё € 12 млн туринцы выплатят предыдущим клубам Роналду. Таким образом, в сумме «Ювентус» потратит на переход игрока € 112 млн.

Ранее сообщалось, что зарплата Криштиану Роналду в «Ювентусе» составит € 30 млн в год.