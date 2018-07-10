Франция обыграла Бельгию и вышла в финал ЧМ-2018
Новости спорта: Завершился первый полуфинальный матч чемпионата мира по футболу Франция - Бельгия.
В полуфинальном матче чемпионата мира—2018 встречались сборные Франции и Бельгии. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась победой французской команды со счётом 1:0.
Франция 1:0 Бельгия
Гол: Умтити 51'
Предупреждения: Канте 87', Мбаппе 90+2' - Азар 63', Альдервейрельд 71', Вертонген 90+4'
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Подопечным Дидье Дешама удалось выйти вперёд в счёте благодаря точному удару защитника Самуэля Юмтити, который отличился на 51-й минуте встречи после передачи от нападающего Антуана Гризманна.
Таким образом, сборная Франции вышла в финал чемпионата мира—2018, а Бельгии предстоит сыграть в матче за третье место на турнире. Второй финалист ЧМ-2018 определится во встрече сборных Англии и Хорватии, которая пройдет 11 июля.