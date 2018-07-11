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Слова наставника сборной Бельгии после поражения в полуфинале ЧМ-2018

Роберто Мартинес
07:15 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Наставник сборной Бельгии прокомментировал поражение в полуфинале ЧМ-2018.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после поражения от Франции (0:1) в полуфинале чемпионата мира-2018 выразил мнение, что ему будет непросто настроить команду на матч за третье место на турнире.

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«Будет непросто настроить команду на матч за третье место. Нам нужно справиться с разочарованием. Следующие 48 часов будут очень важными, надо будет восстановиться. Надо признать, что шанс занять третье место на ЧМ — это неплохо, в истории бельгийского футбола такое случается нечасто», — передает слова Мартинеса корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

В матче за третье место Бельгия сыграет с проигравшим участником второго полуфинала — между сборными Англии и Хорватии, который состоится 11 июля.

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Новости спорта, Новости футбола, Роберто Мартинес, Сборная Бельгии, ЧМ-2018.
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