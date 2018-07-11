Франция - Бельгия: обзор матча и видео гола
Новости спорта: Видео гола и обзор опасных моментов первого полуфинального матча Чемпионата мира 2018 между сборными Франции и Бельгии.
Напомним, что матч завершился победой французов 1:0. Единственный гол во встрече практически сразу после перерыва забил Самуэль Юмтити. Попытки бельгийцев отыграться ни к чему не привели.
Таким образом, Франция становится первым финалистом турнира и может впервые с 1998 года взять трофей. Своего соперника "ле блё" узнают завтра.
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
Чемпионат мира 2018. 1/2 финала, Санкт-Петербург, 64286 зрителей
Франция - Бельгия 1:0
Гол: Юмтити 51 (голевая передача - Гризманн)