Франция - Бельгия: обзор матча и видео гола

Напомним, что матч завершился победой французов 1:0. Единственный гол во встрече практически сразу после перерыва забил Самуэль Юмтити. Попытки бельгийцев отыграться ни к чему не привели.

Таким образом, Франция становится первым финалистом турнира и может впервые с 1998 года взять трофей. Своего соперника "ле блё" узнают завтра.

Чемпионат мира 2018. 1/2 финала, Санкт-Петербург, 64286 зрителей

Франция - Бельгия 1:0

Гол: Юмтити 51 (голевая передача - Гризманн)