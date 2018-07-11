Роналду написал прощальное письмо "Реалу"

В открытом письме к болельщикам Криштиану Роналду прокомментировал свое решение покинуть мадридский Реал.

"Эти годы в Реале и Мадриде были, вероятно, самыми счастливыми в моей жизни", — написал Роналду.

"Я очень благодарен этому клубу, этим фанатам и этому городу. Я могу только поблагодарить всех за ту любовь и привязанность, которую ко мне здесь проявляли".

"Тем не менее, я считаю, что пришло время начать новый этап в моей жизни, поэтому я и попросил клуб принять предложение о моем трансфере. Это мое решение и я прошу всех, в том числе болельщиков, понять меня, пожалуйста".

"Это были замечательные, уникальные девять лет. Это было захватывающее время для меня, полное успеха, но и трудное, потому что в Реале очень высокие требования. Но я точно знаю, что никогда не забуду, какое уникальное удовольствие от футбола получал здесь".

"У меня были потрясающие товарищи по команде на поле и в раздевалке, я чувствовал привязанность невероятных болельщиков, и вместе мы выиграли Лигу чемпионов трижды подряд и четыре раза за пять лет. А на индивидуальном уровне, тоже с их помощью, я выиграл четыре Золотых мяча и три Золотые бутсы. Все это за мое время в этом гигантском и уникальном клубе".

"Реал покорил мое сердце, как и сердца членов моей семьи. И вот почему я как никогда прежде хочу выразить вам слова благодарности: спасибо клубу, президенту, директорам, моим коллегам, всем тренерам, врачам, физиотерапевтам и невероятному персоналу, который неустанно трудится каждый день".

"Еще раз выражаю свою бесконечную благодарность нашим фанатам и также спасибо испанскому футболу. На протяжении этих захватывающих девяти лет мне противостояли великолепные игроки. Мое уважение и признание каждому из них".

"Я много размышлял и пришел к решению, что для меня пришло время для нового цикла. Я ухожу, но эта футболка, эта эмблема и Сантьяго Бернабеу всегда буду для меня родными, куда бы я ни отправился".

"Спасибо всем и, конечно, повторяя свои первые слова на нашем стадионе девять лет назад: Хала Мадрид!".

Ранее сообщалось, что новому главному тренеру Реала Хулену Лопетеги не удалось убедить Роналду остаться в Мадриде.