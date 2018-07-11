Отец Гонсалеса рассказал, в какой клуб перейдет футболист

Парагвайский полузащитник "Динамо" Дерлис Гонсалес может перейти на правах аренды в "Сантос".

"Динамо" и "Сантос" достигли договоренности. Это будет аренда на год. Осталось только согласовать детали. У Дерлиса с "Сантосом" есть устная договоренность", - сказал отец футболиста Пабло Гонсалес AM1080.

По информации Globo, "Сантос" действительно заинтересован Дерлисом, но еще рано говорить, что трансфер окончательно согласован.

Контракт Дерлиса Гонсалеса с "Динамо" действует еще два года. В прошлом сезоне 24-летний футболист принял участие в 33 матчах, забил три гола и отдал семь результативных передач. Президент "Динамо" Игорь Суркис не скрывал, что клуб готов выслушать предложения по трансферу парагвайца.

Помимо Дерлиса, "Сантос" также вскоре может подписать капитана сборной Коста-Рики Брайана Руиса и уругвайского хавбека Карлоса Санчеса.

Все сделки "Сантос" намерен оформить до 19 июля, когда игрой с "Палмейрасом" для команды возобновится чемпионат Бразилии.