Лига чемпионов: расписание матчей квалификации 11 июля
Новости спорта: В среду, 11 июля, пройдут первые матчи 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2018/2019.
Сегодня пройдет вторая партия матчей квалификации 1-го раунда Лиги чемпионов.
Лига Чемпионов (2018/2019) 1-й квалификационный раунд
Расписание матчей 11 июля
17:00 Астана - Сутьеска
19:00 Спартак Трнава - Зриньски
19:00 Спартак Юрмала - Црвена Звезда
19:00 Судува - АПОЭЛ
20:00 Кукеси - Валлетта
20:00 Лудогорец - Крусейдерс
21:00 Олимпия Любляна - Карабах
23:00 Валюр - Русенборг
Напомним, во вторник, 10 июля, были сыграны первые матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.
Результаты матчей 10 июля
Торпедо Кутаиси 2 : 1 Шериф
Флора 1 : 4 Хапоэль Беэр-Шева
Алашкерт 0 : 3 Селтик Глазго
Ф91 Дюделанж 1 : 1 Видеотон
Викингур Нордрагота 1 : 2 ХИК
Шкендия 5 : 0 Нью-Сейнтс
Дрита 0 : 3 Мальмё
Корк Сити 0 : 1 Легия