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Слова наставника сборной Франции после выхода в финал ЧМ-2018

Дидье Дешам
10:46 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Бельгией (1:0) в полуфинале ЧМ-2018.

"Уже видел фотографии происходящего во Франции, но не стоит забегать вперед. Самый главный матч у нас будет в воскресенье. Два года назад на Евро нам было очень больно. Тогда мы хотели сделать людей счастливыми, но не получилось. Надеюсь, что в финале мы доставим нашим болельщикам больше удовольствия, чем в прошлый раз.

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Мы провели 49 дней вместе. Кто-то мог поверить, что мы выйдем в финал чемпионата мира? Нет! Но сейчас у нас есть время отдохнуть, восстановиться, встретиться с семьями, которые приехали нас поддержать. Завтра посмотрим матч, в котором определится наш соперник. И будем готовиться. Надо все сделать правильно, а не так, как два года назад.

Рассказываю ли я о победе Франции на ЧМ-1998 нынешней команде? Никогда не провожу таких сравнений. Сейчас другое время, как я могу с ними разговаривать об игроках 20-летней, 10-летней давности? Я здесь для того, чтобы они написали свою историю. Я не смотрю в прошлое - так ты не пройдешь далеко вперед", - цитирует специалиста Чемпионат.

Напомним, финал Чемпионата мира-2018 пройдет в воскресенье, 15 июля, в Москве. Соперник сборной Франции определится сегодня в полуфинальной встрече между Англией и Хорватией.

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Новости спорта, Дидье Дешам, Новости футбола, Сборная Франции, ЧМ-2018.
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