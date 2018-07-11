Вукоевич: После ЧМ-2018 я возвращаюсь в "Динамо"

Бывший футболист "Динамо" Огнен Вукоевич заявил, что сам оплатит штраф, наложенный на него Международной федерацией футбола, а после окончания ЧМ-2018 возвращается в киевский клуб. Об этом сообщает сайт ФК "Динамо".

"Я сам уплачу штраф", - сказал Вукоевич.

Также он поблагодарил киевский клуб за возможность работать на чемпионате мира.

"Меня вообще не интересует политика. Я - футбольный человек, меня интересует только спорт. Хотел бы поблагодарить "Динамо" и Игоря Суркиса, поскольку он меня отпустил на чемпионат мира со сборной Хорватии, несмотря на то, что у меня действующий контракт с клубом. После ЧМ-2018 я возвращаюсь в "Динамо", у меня будет много работы, поскольку открылось трансферное окно. Нас ждет Суперкубок с "Шахтером", - cказал Вукоевич.

Напомним, после победы сборной Хорватии над сборной России защитник хорватской сборной, экс-защитник киевского "Динамо" Домагой Вида, который забил в ворота россиян один гол, а затем реализовал послематчевый одиннадцатиметровый, вместе с селекционером "Динамо" и членом хорватского тренерского штаба Огненом Вукоевичем записали видеообращение в раздевалке команды. В ролике хорватский игрок говорит: "Слава Украине, давай, давай!", а Вукоевич добавляет: "Эта победа за "Динамо" и за Украину. Хорватия, вперед!".

Позже Федерация футбола Хорватии сообщила, что Огнен Вукоевич освобожден от обязанностей помощника тренера национальной команды по решению руководства хорватской федерации и он больше не является членом хорватской делегации на чемпионате мира по футболу в России.

ФИФА оштрафовала Вукоевича за лозунг "Слава Украине"! на 15 тысяч долларов и вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде за неспортивное поведение.

Президент ФФУ Андрей Павелко заявил, что что ФФУ решила возместить штраф, наложенный на бывшего члена хорватского тренерского штаба Огнена Вукоевича и предложить ему должность в ФФУ.