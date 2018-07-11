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Роналду сам выбрал клуб для перехода

Криштиану Роналду
14:13 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
football.ua

Новости спорта: Гендиректор Ювентуса заявил, что Криштиану Роналду сам выбрал клуб и место жительства.

Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта прокомментировал трансфер нападающего "Реала" Криштиану Роналду в итальянский клуб.

"Подписание Роналду - отличная командная работа, я очень счастлив. Роналду первым поверил в эту сделку, он сам выбрал "Ювентус".

Когда мы поняли, что можем воспользоваться этой возможностью, акционеры согласились поддержать клуб.

Все началось с переговоров по Жоау Канселу, у которого тот же агент, что и у Роналду - Хорхе Мендеш.

Криштиану счастлив играть за один из величайших клубов мира. Он уже решил, где будет жить, - в роскошном пентхаусе в центре Турина", - цитирует Маротту Corriere della Sera.

Напомним, вчера "Ювентус" официально объявил о подписании 4-летнего контракта с 33-летним португальцем. Ранее СМИ сообщали о том, что "Ювентус" заплатит за футболиста от 105 до 120 млн евро, при этом сам Роналду будет зарабатывать в Италии 30 мл евро в год.

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Новости спорта, Криштиану Роналду, Новости футбола, Серия А, Футбол.
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