Роналду сам выбрал клуб для перехода

Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта прокомментировал трансфер нападающего "Реала" Криштиану Роналду в итальянский клуб.

"Подписание Роналду - отличная командная работа, я очень счастлив. Роналду первым поверил в эту сделку, он сам выбрал "Ювентус".

Когда мы поняли, что можем воспользоваться этой возможностью, акционеры согласились поддержать клуб.

Все началось с переговоров по Жоау Канселу, у которого тот же агент, что и у Роналду - Хорхе Мендеш.

Криштиану счастлив играть за один из величайших клубов мира. Он уже решил, где будет жить, - в роскошном пентхаусе в центре Турина", - цитирует Маротту Corriere della Sera.

Напомним, вчера "Ювентус" официально объявил о подписании 4-летнего контракта с 33-летним португальцем. Ранее СМИ сообщали о том, что "Ювентус" заплатит за футболиста от 105 до 120 млн евро, при этом сам Роналду будет зарабатывать в Италии 30 мл евро в год.