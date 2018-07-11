Официально. Ярмоленко - игрок "Вест Хэма"

Лидер сборной Украины и бывший полузащитник дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко сменил Бундеслигу на английскую Премьер-лигу. Теперь украинец будет выступать за "Вест Хэм".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт Андрея Ярмоленко с лондонским клубом рассчитан на 4 года.

Ранее СМИ утверждали, что стороны долгое время обговаривали сумму трансфера — «Вест Хэм» предлагал € 22 млн плюс € 3 млн бонусов, в то время как «Боруссия» просила € 25 млн плюс € 3 млн бонусов.

В прошлом сезоне Андрей сыграл за Боруссию Д 26 матчей во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 6 ассистов.

Ярмоленко перешёл в «Боруссию» из киевского «Динамо» летом 2017 года.