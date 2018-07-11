Де Брюйне - о матче 1/2 финала ЧМ-2018 Франция - Бельгия

Капитан сборной Бельгии Кевин де Брюйне прокомментировал поражение от французов в полуфинале ЧМ-2018.

"Мы сделали на поле то, что должны были сделать. Я горжусь и этим матчем, и тем, как мы проводим этот турнир в целом. Возможно, французы играли от обороны, но в этом и заключается красота футбола - каждый вправе выбирать свой стиль и тактику на игру. Я уважаю такой подход", - продолжил Де Брейне, слова которого приводит официальный сайт ФИФА.

Чемпионат Мира 2018. Плей-офф. 1/2 финала.

Франция - Бельгия 1:0 (0:0)

Гол: Юмтити, 51 (1:0)