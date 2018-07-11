Хорватия 2:1 Англия: события матча
Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча 1/2 финала чемпионата мира по футболу Хорватия - Англия.
Хорватия 2:1 Англия
Голы: Перишич 68', Манджукич 109' - Триппьер 5'
Предупреждения: Манджукич 51', Ребич 96' - Уокер 54'
Матч окончен! Хорватия в финале ЧМ-2018.
4 минуты добавлено ко второму экстра-тайму.
118' - Замена у Хорватии: вместо Модрича выходит Бадель.
115' - Замена у Хорватии: Чорлука меняет Манджукича.
112' - Замена у Англии: Варди меняет Уокера.
109' - Гол! Манджукич забивает ударом с линии вратарской после скидки Перишича.
108' - Брозович пробил вкасание после розыгрыша углового - выше ворот.
Начался второй экстра-тайм.
Первый тайм дополнительного времени окончен.
105+2' - Опасно! Пикфорд выручает после удара Манджукича в упор.
2 минуты добавлено к 1-му экстра-тайму.
101' - Замена у Хорватии: Крамарич меняет Ребича.
99' - Опасно! Врсалько отбил мяч головой после удара Стоунза.
98' - Удар Дайера блокирован - будет угловой.
97' - Замена у Англии: Дайер меняет Хендерсона.
96' - Ребич нарушил правила.
94' - Замена у Хорватии: вместо Стринича выходит Пиварич.
91' -Замена у Англии: Роуз заменил Янга.
Начался первый тайм дополнительного времени.
2-й тайм окончен.
90+2' - Кейн пробил головой после подачи со штрафного - мимо.
3 минуты Чакыр добавил к основному времени 2-го тайма.
84' - Опасно! Пикфорд неудачно скинул мяч прямо на ногу Перишичу - хорват пробил выше ворот.
83' - Опасно! Манджукич пробивал с метров 8-и - Пикфорд на высоте.
82' - Пикфорд поймал мяч после прострела Перишича с левого фланга.
78' - Хендерсон пробил из-за пределов штрафной - выше ворот.
76' - Рэшфорд оказался в офсайде.
73' - Замена у Англии: Рэшфорд меняет Стерлинга.
73' - Брозович пробил слету с метров 20-и - выше ворот.
72' - Штанга! Перишич пробил из пределов штрафной и попал в каркас ворот, после добивания Пикфорд поймал мяч.
70' - Субашич надежно играет на выходе.
68' - Гол! Перишич сравнивает счет в матче после навеса Врсалько с правого фланга.
67' - Кейн пробил с острейшего угла - мимо ворот.
65' - Удар Перишича из пределов штрафной заблокирован.
62' - Хорваты провели несколько атак - пока без ударов.
56' - Лингард пробил издали - будет угловой.
54' - Уокер получил предупреждение.
51' - Желтая для Манджукича.
47' - Ребич нарушил правила в атаке.
Начался второй тайм.
Первый тайм окончен. Перерыв.
1минута добавлена к 1-му тайму.
43' - Врсалько пробил издали -крайне неточно.
40' - Грубо сыграли на Янге - Чакыр не спешит раздавать "желтые".
37' - Удар Стерлинга из пределов штрафной блокирован.
36' - Опасно! Лингард пробивал с линии штрафной - мимо ворот.
33' - Янг лишь в последний момент с под ног Ребича вынес мяч на угловой
32' - Ребич пробил сходу с метров 17-и - Пикфорд на месте.
30' - Кейн вышел один на один, но переиграть Субашича не сумел. Боковой зафиксировал офсайд в этом эпизоде.
27' - Субашич кулаком играет на выходе после подачи со штрафного.
26' - Стерлинг заработал перспективный штрафной.
24'- Стринич нарушил правила в атаке.
23' - Перишич решил пробить издали - мимо ворот.
22' - Кейн оказался в офсайде.
19' - Перишич пробил с метров 20-и - рядом со штангой.
17'- Субашич поймал мяч после навеса с правого фланга.
14' - Магуайр пробил головой после подачи с углового - рядом со штангой.
12' - Магуайр нарушил правила в атаке.
10' - Врсалько сбил Деле Алли в центре поля.
7' - Субашич надежно играет на выходе.
5' - Гол! Триппьер аккуратным ударом забивает прямым ударом со штрафного.
4' - Деле Алли заработал опасный штрафной - 4 метра до линии штрафной.
2' - Команды неторопливо включаются в игру.
Матч начался!
Прозвучали национальные гимны, вот-вот начнется игра.
Особое внимание сегодня к вратарям: у Англии Джордан Пикфорд на этом ЧМ выиграл одну серию пенальти, у Хорватии Даниэль Субашич дважды оказывался сильнее в футбольной лотерее.
Команды провели предматчевую разминку:
В считанные часы определится второй финалист ЧМ-2018:
Сегодня, 11 июля, на чемпионате мира по футболу состоится второй полуфинал. На стадионе "Лужники" в Москве сыграют команды Хорватии и Англии. Рассудит встречу рефери из Турции Джюнейт Чакыр. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 21:00 по киевскому времени.
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Составы команд
Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Модрич, Ракитич, Брозович, Ребич, Перишич, Манджукич.
Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Янг, Хендерсон, Лингард, Алли, Стерлинг, Кейн.
Где смотреть
В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 21:00.
Прогноз букмекеров
Сборная Англии является фаворитом в противостоянии с хорватами. На победу английской команды букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,3, успех хорватской сборной оценивается в 3,4. Ничья котируется коэффициентом 3,0.
Интересные факты
- Победитель матча встретится с Францией в финале, проигравший - с Бельгией в матче за 3-е место.
- 11 июля 1998 года Хорватия выиграла "бронзу" чемпионата мира.
- Команды встречались между собой 7 раз: 4 победы на счету Англии, 2 раза побеждали хорваты, 1 раз была зафиксирована ничья.
- Сборная Англии - единственная команда, все игроки которой играют в местном чемпионате.
- Хорватия забивает в матчах ЧМ вот уже в 9-и играх подряд.
- Хорватия не проигрывает в матчах ЧМ на протяжении 5 матчей.
- Англия может побить собственный рекорд по количеству голов на Мундиле (на счету Трех Львов сейчас 11 голов, такое же количество англичане забили на победном для себя ЧМ-1966).
- Форвард сборной Англии Харри Кейн лидирует в бомбардирской гонке ЧМ-2018 (6 голов).
- Для Хорватии - это второй полуфинал ЧМ в истории, для Англии - третий.