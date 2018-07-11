Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 12.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинка Алина Шух сенсационно стала чемпионкой мира
Украинка Алина Шух сенсационно стала чемпионкой мира
Новости: Ярмоленко: Я приехал в Англию заявить о себе
Ярмоленко: Я приехал в Англию заявить о себе
Новости: Хорватия - Англия: обзор матча и видео голов
Хорватия - Англия: обзор матча и видео голов
Новости: Самые дорогие футбольные трансферы: Роналду и Неймар дважды вошли в топ-10
Самые дорогие футбольные трансферы
X

Хорватия 2:1 Англия: события матча

Смотрите фото (194)
Хорватия - Англия
20:25 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча 1/2 финала чемпионата мира по футболу Хорватия - Англия.

Хорватия 2:1 Англия

Голы: Перишич 68', Манджукич 109' - Триппьер 5'

Предупреждения: Манджукич 51', Ребич 96' - Уокер  54'

Матч окончен! Хорватия в финале ЧМ-2018.

4 минуты добавлено ко второму экстра-тайму.

118'знак заменыЗамена у Хорватии: вместо Модрича выходит Бадель.

115' - знак заменыЗамена у Хорватии: Чорлука меняет Манджукича.

112' -знак замены Замена у Англии: Варди меняет Уокера.

109' - знак голГол! Манджукич забивает ударом с линии вратарской после скидки Перишича.

108' - Брозович пробил вкасание после розыгрыша углового - выше ворот.

Начался второй экстра-тайм.

Первый тайм дополнительного времени окончен.

105+2' - Опасно! Пикфорд выручает после удара Манджукича в упор.

2 минуты добавлено к 1-му экстра-тайму.

101' - знак заменыЗамена у Хорватии: Крамарич меняет Ребича.

99' - Опасно! Врсалько отбил мяч головой после удара Стоунза.

98' - Удар Дайера блокирован - будет угловой.

97' - знак заменыЗамена у Англии: Дайер меняет Хендерсона.

96' - желтая карточкаРебич нарушил правила.

94' -знак замены Замена у Хорватии: вместо Стринича выходит Пиварич.

91' -знак заменыЗамена у Англии: Роуз заменил Янга.

Начался первый тайм дополнительного времени.

2-й тайм окончен.

90+2' - Кейн пробил головой после подачи со штрафного - мимо.

3 минуты Чакыр добавил к основному времени 2-го тайма.

84' - Опасно! Пикфорд неудачно скинул мяч прямо на ногу Перишичу - хорват пробил выше ворот.

83' - Опасно! Манджукич пробивал с метров 8-и - Пикфорд на высоте.

82' - Пикфорд поймал мяч после прострела Перишича с левого фланга.

78' - Хендерсон пробил из-за пределов штрафной - выше ворот.

76' - Рэшфорд оказался в офсайде.

73' - знак заменыЗамена у Англии: Рэшфорд меняет Стерлинга.

73' - Брозович пробил слету с метров 20-и - выше ворот.

72' - Штанга! Перишич пробил из пределов штрафной и попал в каркас ворот, после добивания Пикфорд поймал мяч.

70' - Субашич надежно играет на выходе.

68' - знак голГол! Перишич сравнивает счет в матче после навеса Врсалько с правого фланга.

67' - Кейн пробил с острейшего угла - мимо ворот.

65' - Удар Перишича из пределов штрафной заблокирован.

62' - Хорваты провели несколько атак - пока без ударов.

56' - Лингард пробил издали - будет угловой.

54' - желтая карточкаУокер получил предупреждение.

51' - Желтая для желтая карточкаМанджукича.

47' - Ребич нарушил правила в атаке. 

Начался второй тайм.

Первый тайм окончен. Перерыв.

1минута добавлена к 1-му тайму.

43' - Врсалько пробил издали -крайне неточно.

40' - Грубо сыграли на Янге - Чакыр не спешит раздавать "желтые".

37' - Удар Стерлинга из пределов штрафной блокирован.

36' - Опасно! Лингард пробивал с линии штрафной - мимо ворот.

33' - Янг лишь в последний момент с под ног Ребича вынес мяч на угловой 

32' - Ребич пробил сходу с метров 17-и - Пикфорд на месте.

30' - Кейн вышел один на один, но переиграть Субашича не сумел. Боковой зафиксировал офсайд в этом эпизоде.

27' - Субашич кулаком играет на выходе после подачи со штрафного.

26' - Стерлинг заработал перспективный штрафной.

24'- Стринич нарушил правила в атаке.

23' - Перишич решил пробить издали - мимо ворот.

22' - Кейн оказался в офсайде.

19' - Перишич пробил с метров 20-и - рядом со штангой.

17'- Субашич поймал мяч после навеса с правого фланга.

14' Магуайр пробил головой после подачи с углового - рядом со штангой.

12'Магуайр нарушил правила в атаке.

10' - Врсалько сбил Деле Алли в центре поля.

7' - Субашич надежно играет на выходе.

5' - знак голГол! Триппьер аккуратным ударом забивает прямым ударом со штрафного.

4' - Деле Алли заработал опасный штрафной - 4 метра до линии штрафной.

2' - Команды неторопливо включаются в игру.

Матч начался!

Прозвучали национальные гимны, вот-вот начнется игра.

Особое внимание сегодня к вратарям:  у Англии Джордан Пикфорд на этом ЧМ выиграл одну серию пенальти, у Хорватии Даниэль Субашич дважды оказывался сильнее в футбольной лотерее. 

Команды провели предматчевую разминку:

В считанные часы определится второй финалист ЧМ-2018:

Сегодня, 11 июля, на чемпионате мира по футболу состоится второй полуфинал. На стадионе "Лужники" в Москве сыграют команды Хорватии и Англии. Рассудит встречу рефери из Турции Джюнейт Чакыр. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 21:00 по киевскому времени.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Составы команд

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Модрич, Ракитич, Брозович, Ребич, Перишич, Манджукич.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Янг, Хендерсон, Лингард, Алли, Стерлинг, Кейн.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 21:00.

Прогноз букмекеров

Сборная Англии является фаворитом в противостоянии с хорватами. На победу английской команды букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,3,  успех хорватской сборной оценивается в 3,4. Ничья котируется коэффициентом 3,0.

Интересные факты

- Победитель матча встретится с Францией в финале, проигравший - с Бельгией в матче за 3-е место.

- 11 июля 1998 года Хорватия выиграла "бронзу" чемпионата мира.

- Команды встречались между собой 7 раз: 4 победы на счету Англии, 2 раза побеждали хорваты, 1 раз была зафиксирована ничья.

- Сборная Англии - единственная команда, все игроки которой играют в местном чемпионате.

- Хорватия забивает в матчах ЧМ вот уже в 9-и играх подряд.

- Хорватия не проигрывает в матчах ЧМ на протяжении 5 матчей.

- Англия может побить собственный рекорд по количеству голов на Мундиле (на счету Трех Львов сейчас 11 голов, такое же количество англичане забили на победном для себя ЧМ-1966).

- Форвард сборной Англии Харри Кейн лидирует в бомбардирской гонке ЧМ-2018 (6 голов).

- Для Хорватии - это второй полуфинал ЧМ в истории, для Англии - третий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, Новости ЧМ-2018, Сборная Англии, Сборная Хорватии, Футбол, Хорватия - Англия, Чемпионат мира по футболу, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
ЧМ-2018: лучшие моменты матча Хорватия - Англия (Фото)

ЧМ-2018: лучшие моменты матча Хорватия - Англия (Фото)
Самые дорогие футбольные трансферы: Роналду и Неймар дважды вошли в топ-10

Самые дорогие футбольные трансферы: Роналду и Неймар дважды вошли в топ-10
ЧМ-2018: лучшие моменты матча Франция - Бельгия (Фото)

ЧМ-2018: лучшие моменты матча Франция - Бельгия (Фото)
Юная украинская легкоатлетка Магучих, которая покорила Европу (Фото)

Юная украинская легкоатлетка Магучих, которая покорила Европу (Фото)
Самые красивые и горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)

Самые красивые и горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

СМИ: "Динамо" готово продать финалиста ЧМ-2018 Лучший форвард сезона 2008/09 возвращается в УПЛ "Верес" набрал новую команду

Последние новости

Новый план Мэй лишит британские банки беспрепятственного доступа к рынку ЕС Укрзализныця увеличила перевозки пассажиров в страны ЕС Полторак и его коллега из Финляндии провели в Брюсселе переговоры
Сегодня читают в спорте
01 Слова тренера сборной Англии после поражения от хорватов
02 "Это жизнь": Вида извинился перед россиянами (Видео)
03 Хорватия - Англия: обзор матча и видео голов
04 Экс-соперник Усика: Гассиев может уложить Усика, но это будет сложно
05 В финале чемпионата мира впервые сыграет представитель УПЛ
Новости сегодня
18:06 Тайсон Фьюри назвал своего следующего соперника
17:52 ВККСУ: украинские судьи не соответствуют занимаемым должностям
17:51 В Китае найдены древнейшие орудия предков человека
17:35 Протестующие штурмуют Киевсовет
17:31 Защита Савченко заявила об очередном отводе судьи
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рост денежных переводов заробитчан
Рост денежных переводов заробитчан
Новости: Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Новости: Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Новости: Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Добавить комментарий
0