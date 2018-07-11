Хорватия 2:1 Англия: события матча

Хорватия 2:1 Англия

Голы: Перишич 68', Манджукич 109' - Триппьер 5'

Предупреждения: Манджукич 51', Ребич 96' - Уокер 54'

Матч окончен! Хорватия в финале ЧМ-2018.

4 минуты добавлено ко второму экстра-тайму.

118' - Замена у Хорватии: вместо Модрича выходит Бадель.

115' - Замена у Хорватии: Чорлука меняет Манджукича.

112' - Замена у Англии: Варди меняет Уокера.

109' - Гол! Манджукич забивает ударом с линии вратарской после скидки Перишича.

108' - Брозович пробил вкасание после розыгрыша углового - выше ворот.

Начался второй экстра-тайм.

Первый тайм дополнительного времени окончен.

105+2' - Опасно! Пикфорд выручает после удара Манджукича в упор.

2 минуты добавлено к 1-му экстра-тайму.

101' - Замена у Хорватии: Крамарич меняет Ребича.

99' - Опасно! Врсалько отбил мяч головой после удара Стоунза.

98' - Удар Дайера блокирован - будет угловой.

97' - Замена у Англии: Дайер меняет Хендерсона.

96' - Ребич нарушил правила.

94' - Замена у Хорватии: вместо Стринича выходит Пиварич.

91' - Замена у Англии: Роуз заменил Янга.

Начался первый тайм дополнительного времени.

2-й тайм окончен.

90+2' - Кейн пробил головой после подачи со штрафного - мимо.

3 минуты Чакыр добавил к основному времени 2-го тайма.

84' - Опасно! Пикфорд неудачно скинул мяч прямо на ногу Перишичу - хорват пробил выше ворот.

83' - Опасно! Манджукич пробивал с метров 8-и - Пикфорд на высоте.

82' - Пикфорд поймал мяч после прострела Перишича с левого фланга.

78' - Хендерсон пробил из-за пределов штрафной - выше ворот.

76' - Рэшфорд оказался в офсайде.

73' - Замена у Англии: Рэшфорд меняет Стерлинга.

73' - Брозович пробил слету с метров 20-и - выше ворот.

72' - Штанга! Перишич пробил из пределов штрафной и попал в каркас ворот, после добивания Пикфорд поймал мяч.

70' - Субашич надежно играет на выходе.

68' - Гол! Перишич сравнивает счет в матче после навеса Врсалько с правого фланга.

67' - Кейн пробил с острейшего угла - мимо ворот.

65' - Удар Перишича из пределов штрафной заблокирован.

62' - Хорваты провели несколько атак - пока без ударов.

56' - Лингард пробил издали - будет угловой.

54' - Уокер получил предупреждение.

51' - Желтая для Манджукича.

47' - Ребич нарушил правила в атаке.

Начался второй тайм.

Первый тайм окончен. Перерыв.

1минута добавлена к 1-му тайму.

43' - Врсалько пробил издали -крайне неточно.

40' - Грубо сыграли на Янге - Чакыр не спешит раздавать "желтые".

37' - Удар Стерлинга из пределов штрафной блокирован.

36' - Опасно! Лингард пробивал с линии штрафной - мимо ворот.

33' - Янг лишь в последний момент с под ног Ребича вынес мяч на угловой

32' - Ребич пробил сходу с метров 17-и - Пикфорд на месте.

30' - Кейн вышел один на один, но переиграть Субашича не сумел. Боковой зафиксировал офсайд в этом эпизоде.

27' - Субашич кулаком играет на выходе после подачи со штрафного.

26' - Стерлинг заработал перспективный штрафной.

24'- Стринич нарушил правила в атаке.

23' - Перишич решил пробить издали - мимо ворот.

22' - Кейн оказался в офсайде.

19' - Перишич пробил с метров 20-и - рядом со штангой.

17'- Субашич поймал мяч после навеса с правого фланга.

14' - Магуайр пробил головой после подачи с углового - рядом со штангой.

12' - Магуайр нарушил правила в атаке.

10' - Врсалько сбил Деле Алли в центре поля.

7' - Субашич надежно играет на выходе.

5' - Гол! Триппьер аккуратным ударом забивает прямым ударом со штрафного.

4' - Деле Алли заработал опасный штрафной - 4 метра до линии штрафной.

2' - Команды неторопливо включаются в игру.

Матч начался!

Прозвучали национальные гимны, вот-вот начнется игра.

Особое внимание сегодня к вратарям: у Англии Джордан Пикфорд на этом ЧМ выиграл одну серию пенальти, у Хорватии Даниэль Субашич дважды оказывался сильнее в футбольной лотерее.

Команды провели предматчевую разминку:

В считанные часы определится второй финалист ЧМ-2018:

Сегодня, 11 июля, на чемпионате мира по футболу состоится второй полуфинал. На стадионе "Лужники" в Москве сыграют команды Хорватии и Англии. Рассудит встречу рефери из Турции Джюнейт Чакыр. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 21:00 по киевскому времени.