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Аллегри - о переходе Роналду: Это серьезный шаг вперед для команды и клуба

Массимилиано Аллегри
16:21 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
football.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал покупку Криштиану Роналду.

Массимилиано Аллегри считает, что с Криштиану Роналду в составе Ювентус способен покорить новые вершины.

"Я считаю трансфер Криштиану Роналду серьезным шагом вперед для команды и клуба, — заявил тренер Ювентуса. – В новом сезоне перед нами стоят серьезные задачи, и 30 июля, когда все наши игроки соберутся на сборе, мы начнем подготовку. Я еще не разговаривал с Роналду, но знаю, с каким энтузиазмом он готовится к новому вызову. В понедельник на пресс-конференции Криштиану сам расскажет об этом, а я скажу, что вместе с ним Ювентус сможет выйти на качественно новый уровень. Впрочем, это касается не только нашего клуба, а и всей итальянской лиги".

Массимилиано Аллегри подумывал о том, чтобы покинуть Ювентус нынешним летом, получив приглашения от Арсенала и Реала, однако решил остаться после обещания руководства приобрести Роналду.

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Новости спорта, Криштиану Роналду, Массимилиано Аллегри, Новости футбола, ФК Ювентус, Футбол.
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