Гризманн - о выходе Франции в финал ЧМ-2018

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн после победы в полуфинале ЧМ-2018 уже думает о решающем матче турнира.

"Это было похоже на типичный матч "Атлетико", - приводит признание Гризманна официальный сайт ФИФА. - Сразу почувствовал себя, как дома. Начало сезона у меня не задалось, но в мыслях было, что я должен выйти на пик именно к Чемпионату мира. Очень приятно видеть, что творится на Елисейских полях. Надеюсь, мы подарим людям еще больше радости в воскресенье".

Впереди у Франции финал - третий после ЧМ-1998 и ЧМ-2006!

Чемпионат Мира 2018. Плей-офф. 1/2 финала.

Франция - Бельгия 1:0 (0:0)

Гол: Юмтити, 51 (1:0)

Напомним, что глава Французской Республики Эммануэль Макрон с супругой посетит финал чемпионата мира по футболу 2018, который пройдет в Москве.