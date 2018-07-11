Гризманн - о выходе Франции в финал ЧМ-2018
Новости спорта: Лидер сборной Франции Антуан Гризманн поделился своими эмоциями после выхода его команды в финал ЧМ-2018.
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн после победы в полуфинале ЧМ-2018 уже думает о решающем матче турнира.
"Это было похоже на типичный матч "Атлетико", - приводит признание Гризманна официальный сайт ФИФА. - Сразу почувствовал себя, как дома. Начало сезона у меня не задалось, но в мыслях было, что я должен выйти на пик именно к Чемпионату мира. Очень приятно видеть, что творится на Елисейских полях. Надеюсь, мы подарим людям еще больше радости в воскресенье".
Впереди у Франции финал - третий после ЧМ-1998 и ЧМ-2006!
Чемпионат Мира 2018. Плей-офф. 1/2 финала.
Франция - Бельгия 1:0 (0:0)
Гол: Юмтити, 51 (1:0)
Напомним, что глава Французской Республики Эммануэль Макрон с супругой посетит финал чемпионата мира по футболу 2018, который пройдет в Москве.