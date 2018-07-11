Агент Ярмоленко рассказал о причинах ухода украинца из Дортмунда

Вадим Шаблий, официальный представитель новичка «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко, рассказал о переходе 28-летнего хавбека в чемпионат Англии.

- «Вест Хэм» - очень хорошая команда. Считаю английский чемпионат сильнейшим в мире, - отметил Шаблий. - В этом сезоне клуб остался без еврокубков, но я бы сказал, что в Премьер-лиге каждая вторая игра как в Европе. Это очень интересная лига, в которой Андрей давно хотел себя попробовать. К тому же он не бесплатно перешел, его купили за хорошие деньги. Через три месяца ему будет 29 лет - это же не Ярмоленко виноват, что Дортмунд начал омолаживать состав. «Вест Хэм» - очень хороший вариант для Андрея. Там собирается очень приличный состав.

Напомним, Ярмоленко подписал с «Вест Хэмом» 4-летний контракт.