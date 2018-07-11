Порошенко - об инциденте со скандированием слов "Слава Украине" Видой и Вукоевичем

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал инцидент со скандированием слов «Слава Украине» защитником сборной Хорватии Домагоем Видой и бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем после победы над Россией (2:2, 4:3 по пенальти) в 1/4 финала ЧМ-2018.

«История отношений украинцев и хорватов уходит корнями в глубину веков. Хорваты как никто другой знают, чего стоит поддержка в дни трудного противостояния. Тем ценнее для нас слова поддержки Домагоя и Огнена. Украины, конечно, тоже готова поддержать настоящих друзей. Слава Украине!» – написал Порошенко в «Твиттере».

Напомним, после матча Россия – Хорватия Вида с Вукоевичем записали видеообращение со словами «Слава Украине». Вукоевич был отстранён от работы в хорватской делегации и оштрафован ФИФА на 15 тыс. швейцарских франков. Вида получил предупреждение от ФИФА.