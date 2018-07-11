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Порошенко - об инциденте со скандированием слов "Слава Украине" Видой и Вукоевичем

Петр Порошенко
21:27 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Петр Порошенко поделился своим мнением относительно высказываний хорватов Виды и Вукоевича после игры Хорватия - Россия.

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал инцидент со скандированием слов «Слава Украине» защитником сборной Хорватии Домагоем Видой и бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем после победы над Россией (2:2, 4:3 по пенальти) в 1/4 финала ЧМ-2018.

«История отношений украинцев и хорватов уходит корнями в глубину веков. Хорваты как никто другой знают, чего стоит поддержка в дни трудного противостояния. Тем ценнее для нас слова поддержки Домагоя и Огнена. Украины, конечно, тоже готова поддержать настоящих друзей. Слава Украине!» – написал Порошенко в «Твиттере».

Напомним, после матча Россия – Хорватия Вида с Вукоевичем записали видеообращение со словами «Слава Украине». Вукоевич был отстранён от работы в хорватской делегации и оштрафован ФИФА на 15 тыс. швейцарских франков. Вида получил предупреждение от ФИФА.

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Новости спорта, Новости футбола, Петр Порошенко, Президент Украины, Сборная Хорватии, Футбол, ЧМ-2018.
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1 Комментарий
  • Isthat 12.07.2018 08:21

    Российское правительство и русская мафия должны сделать все, чтобы Хорватия не была чемпионом...

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