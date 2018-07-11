Хорватия в дополнительное время обыграла Англию и вышла в финал ЧМ-2018

В матче полуфинала чемпионата мира–2018 встречались сборные Хорватии и Англии. Встреча проходила на стадионе "Лужники" в Москве и завершилась победой хорватов в дополнительное время – 2:1.

Хорватия 2:1 Англия

Голы: Перишич 68', Манджукич 109' - Триппьер 5'

Предупреждения: Манджукич 51', Ребич 96' - Уокер 54'

Основное время матча завершилось со счётом 1:1. Уже на 5-й минуте англичане открыли счёт, после того как защитник Киран Триппьер отметился точным ударом со штрафного. Хорватам удалось сравнять на 68-й минуте – отличился полузащитник Иван Перишич. Игра перешла в дополнительное время, в котором Марио Манджукич забил гол на 109-й минуте и принёс своей команде победу.

Таким образом, Хорватия сыграет в финальном матче ЧМ-2018, а Англия поборется за третье место на турнире. Противостоять команде Хорватии в финале ЧМ-2018 будут французы.