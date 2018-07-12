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Хорватия - Англия: обзор матча и видео голов
07:12 Сегодня Телеграф
Новости спорта: В матче полуфинала чемпионата мира–2018 встречались сборные Хорватии и Англии.
Сборная Хорватии во втором полуфинальном матче ЧМ-2018 в дополнительное время обыграла англичан и пробилась в финал турнира.
Вашему вниманию – видеообзор данного поединка.
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
Хорватия - Англия 2:1
Голы: Перишич (68), Манджукич (109) - Триппьер (5)
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