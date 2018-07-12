Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 12.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинка Алина Шух сенсационно стала чемпионкой мира
Украинка Алина Шух сенсационно стала чемпионкой мира
Новости: Ярмоленко: Я приехал в Англию заявить о себе
Ярмоленко: Я приехал в Англию заявить о себе
Новости: Хорватия - Англия: обзор матча и видео голов
Хорватия - Англия: обзор матча и видео голов
Новости: Самые дорогие футбольные трансферы: Роналду и Неймар дважды вошли в топ-10
Самые дорогие футбольные трансферы
X

"Это жизнь": Вида извинился перед россиянами (Видео)

Домагой Вида
07:29 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Экс-игрока Динамо Домагою Виду освистывали весь матч с Англией.

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида в эфире российского канала извинился за свое видео со "Слава Украине", из-за которого его освистывали с трибун в полуфинале ЧМ-2018.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

"Когда я говорил слова на камеру, делал это с горячей головой. Не хотел никаких провокаций, не хотел никого обидеть. Меня неправильно поняли.

Не смутило ли то, что кто-то свистел на трибунах? Нет, я сделал ошибку. Хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь, надо учиться на ошибках", – сказал Вида.

Напомним, Огнен Вукоевич и Домагой Вида записали приветствие для украинских болельщиков после победы над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018. В ФИФА расценили этот поступок как политический жест, после чего один из них получил выговор в виде денежного штрафа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Домагой Вида, Новости футбола, Сборная Хорватии, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
ЧМ-2018: лучшие моменты матча Хорватия - Англия (Фото)

ЧМ-2018: лучшие моменты матча Хорватия - Англия (Фото)
Самые дорогие футбольные трансферы: Роналду и Неймар дважды вошли в топ-10

Самые дорогие футбольные трансферы: Роналду и Неймар дважды вошли в топ-10
ЧМ-2018: лучшие моменты матча Франция - Бельгия (Фото)

ЧМ-2018: лучшие моменты матча Франция - Бельгия (Фото)
Юная украинская легкоатлетка Магучих, которая покорила Европу (Фото)

Юная украинская легкоатлетка Магучих, которая покорила Европу (Фото)
Самые красивые и горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)

Самые красивые и горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.
1 Комментарий
Показать комментарии

Новости футбола

Лучший форвард сезона 2008/09 возвращается в УПЛ "Верес" набрал новую команду Когда Лунина представят игроком мадридского "Реала"

Последние новости

Укрзализныця увеличила перевозки пассажиров в страны ЕС Полторак и его коллега из Финляндии провели в Брюсселе переговоры Пятница, 13-е: чего следует избегать в этот день
Сегодня читают в спорте
01 Слова тренера сборной Англии после поражения от хорватов
02 "Это жизнь": Вида извинился перед россиянами (Видео)
03 Хорватия - Англия: обзор матча и видео голов
04 Экс-соперник Усика: Гассиев может уложить Усика, но это будет сложно
05 В финале чемпионата мира впервые сыграет представитель УПЛ
Новости сегодня
17:52 ВККСУ: украинские судьи не соответствуют занимаемым должностям
17:51 В Китае найдены древнейшие орудия предков человека
17:35 Протестующие штурмуют Киевсовет
17:31 Защита Савченко заявила об очередном отводе судьи
17:30 Бывший сотрудник обвиняет Tesla в браке деталей
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рост денежных переводов заробитчан
Рост денежных переводов заробитчан
Новости: Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Новости: Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Новости: Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Добавить комментарий
1