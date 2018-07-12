"Это жизнь": Вида извинился перед россиянами (Видео)

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида в эфире российского канала извинился за свое видео со "Слава Украине", из-за которого его освистывали с трибун в полуфинале ЧМ-2018.

"Когда я говорил слова на камеру, делал это с горячей головой. Не хотел никаких провокаций, не хотел никого обидеть. Меня неправильно поняли.

Не смутило ли то, что кто-то свистел на трибунах? Нет, я сделал ошибку. Хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь, надо учиться на ошибках", – сказал Вида.

Напомним, Огнен Вукоевич и Домагой Вида записали приветствие для украинских болельщиков после победы над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018. В ФИФА расценили этот поступок как политический жест, после чего один из них получил выговор в виде денежного штрафа.