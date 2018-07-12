Слова тренера сборной Англии после поражения от хорватов

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал итоги полуфинального матча ЧМ-2018 с Хорватией.

"Мы отлично играли в первом тайме. Я доволен тем, как мы контролировали мяч. Когда создаешь моменты, надо забивать второй.

Во втором тайме нам пришлось выдержать долгий период давления. Экстратайм был равным, но хорваты всегда были опасны и у них сильные игроки. В конце они реализовали свои шансы, а мы не смогли ответить. Я хочу пожелать им всего наилучшего, они прошли невероятный путь до финала, у них очень талантливые и опытные игроки.

Сейчас мы все переживаем боль поражения. Ждали мы такого? Честно – нет. Когда играешь так хорошо, как мы в первом тайме, то хочешь реализовать свой шанс. Сейчас раздевалка – это очень сложное место.

Честно говоря, матч за третье место - это игра, в которой никто не хочет появиться. Каждый раз, когда мы надеваем футболку, всегда хотим выиграть. Но в ближайшие 24 часа будет очень тяжело проверить и настроить всех", - отметил Саутгейт.

Ранее сообщалось, что сборная Хорватии в напряженном матче оказалась сильнее сборной Англии.