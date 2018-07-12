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Лига чемпионов: результаты матчей 1-го раунда квалификации

Лига чемпионов
08:31 Сегодня Телеграф
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Новости спорта: 10 и 11 июля прошли первые матчи квалификации ЛЧ-2018/2019.

Во вторник стартовал первый отборочный раунд Лиги чемпионов. В борьбу вступили команды из низшей части таблицы коэффициентов. Напомним, что чемпион Украины донецкий "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов с группового этапа, а киевское "Динамо" начнет борьбу за трофей с третьего квалификационного раунда в Пути представителей лиг. Своего первого соперника в еврокубках киевляне узнают 23 июля.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ОТБОРОЧНОГО РАУНДА

10 июля:

"Торпедо" Кутаиси (Грузия) – "Шериф" (Молдова) – 2:1

"Шкендия" (Македония) – "ТНС" (Уэльс) – 5:0

"Викингур" (Фареры) - ХИК (Финляндия) – 1:2

"Дюделанж" (Люксембург) – "Видеотон" (Венгрия) – 1:1

"Флора" (Эстония) – "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) – 1:4

"Алашкерт" (Армения) – "Селтик" (Шотландия) – 0:3

"Дрита" (Косово) – "Мальме" (Швеция) – 0:3

"Корк Сити" (Ирландия) – "Легия" (Польша) – 0:1

11 июля:

"Судува" (Литва) – АПОЕЛ (Кипр) – 3:1

"Олимпия" (Словения) – "Карабах" (Азербайджан) – 0:1

"Лудогорец" (Болгария) – "Крузейдерс" (Северная Ирландия) – 7:0

"Валюр" (Исландия) – "Русенборг" (Норвегия) – 1:0

"Кукес" (Албания) – "Валлетта" (Мальта) – 0:0

"Спартак" Юрмала (Латвия) – "Црвена Звезда" (Сербия) – 0:0

"Спартак" Трнава (Словакия) – "Зриньски" (Босния) – 1:0

"Астана" (Казахстан) – "Сутьеска" (Черногория) – 1:0

Ответные матчи пройдут 17 и 18 июля.

Ранее мы сообщали, что в следующем сезоне Лиги чемпионов будут изменены критерии распределения призовых. Так, каждый участник группового этапа Лиги чемпионов заработает минимум 15 миллионов евро.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, ЛЧ, Новости футбола, УЕФА.
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