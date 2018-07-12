Бомбардиры ЧМ-2018 после матчей 1/2 финала

На ЧМ-2018 осталось сыграть еще два матча - за "бронзу" и финал. Гарри Кейн (Англия) сыграет против Ромелу Лукаку (Бельгия) - это два лучших бомбардира чемпионата. Правда. бельгийцу нужно будет забивать, чтобы догнать англичанина. А вот в финале Киллиан Мбаппе (Франция) в случае хет-трика, также, может догнать Кейна.

Вашему вниманию список бомбардиров чемпионата мира 2018 в России:

1. Гарри Кейн (Англия) – 6 (3)

2-3. Ромелу Лукаку (Бельгия) – 4

2-3. Денис Черышев (Россия) – 4

4. Криштиану Роналду (Португалия) – 4 (1)

5-8. Ерри Мина (Колумбия) – 3

5-8. Диего Коста (Испания) – 3

5-8. Килиан Мбаппе (Франция) – 3

5-8. Эдинсон Кавани (Уругвай) – 3

9-10. Антуан Гризманн (Франция) – 3 (1)

9-10. Артем Дзюба (Россия) – 3 (1)

11-22. Филиппе Коутиньо (Бразилия) – 2

11-22. Ахмед Муса (Нигерия) – 2

11-22. Эден Азар (Бельгия) – 2

11-22. Джон Стоунз (Англия) – 2

11-22. Луис Суарес (Уругвай) – 2

11-22. Хын-Мин Сон (Южная Корея) – 2

11-22. Далан Бронн (Тунис) – 2

11-22. Вахби Хазри (Тунис) – 2

11-22. Неймар (Бразилия) – 2

11-22. Такаси Инуи (Япония) – 2

11-22. Иван Перишич (Хорватия) – 2

11-22. Марио Манджукич (Хорватия) – 2

23-24. Лука Модрич (Хорватия) – 2 (1)

23-24. Мохамед Салах (Египет) – 2 (1)

25-26. Майл Единак (Австралия) – 2 (2)

25-26. Андреас Гранквист (Швеция) – 2 (2)

27-102. Фирмино (Бразилия) – 1

27-102. Ян Вертонген (Бельгия) – 1

27-102. Маруан Феллайни (Бельгия) – 1

27-102. Насер Шадли (Бельгия) – 1

27-102. Серхио Агуэро (Аргентина) – 1

27-102. Юрий Газинский (Россия) – 1

27-102. Александр Головин (Россия) – 1

27-102. Хуан Кинтеро (Колумбия) – 1

27-102. Александар Коларов (Сербия) – 1

27-102. Гжегош Крыховяк (Польша) – 1

27-102. Ирвинг Лосано (Мексика) – 1

27-102. Дрис Мертенс (Бельгия) – 1

27-102. Начо (Испания) – 1

27-102. Мбайе Ньянг (Сенегал) – 1

27-102. Юйя Осако (Япония) – 1

27-102. Юссуф Поульсен (Дания) – 1

27-102. Альфред Финнбогасон (Исландия) – 1

27-102. Хосе Хименес Уругвай – 1

27-102. Стивен Цубер (Швейцария) – 1

27-102. Кристиан Эриксен (Дания) – 1

27-102. Анте Ребич (Хорватия) – 1

27-102. Иван Ракитич (Хорватия) – 1

27-102. Александр Митрович (Сербия) – 1

27-102. Гранит Джака (Швейцария) – 1

27-102. Джердан Шакири (Швейцария) – 1

27-102. Миши Батшуайи (Бельгия) – 1

27-102. Карлос Вела (Мексика) – 1

27-102. Чичарито (Мексика) – 1

27-102. Ола Тойвонен (Швеция) – 1

27-102. Марко Ройс (Германия) – 1

27-102. Тони Кроос (Германия) – 1

27-102. Джесси Лингард (Англия) – 1

27-102. Фелипе Балой (Панама) – 1

27-102. Садио Мане (Сенегал) – 1

27-102. Мусса Ваге (Сенегал) – 1

27-102. Кейсуке Хонда (Япония) – 1

27-102. Ян Беднарек (Польша) – 1

27-102. Радамель Фалькао (Колумбия) – 1

27-102. Хуан Куадрадо (Колумбия) – 1

27-102. Салем Аль-Давсари (Саудовская Аравия) – 1

27-102. Рикардо Куарежма (Португалия) – 1

27-102. Карим Ансарифард (Иран) – 1

27-102. Халид Бутаиб (Марокко) – 1

27-102. Иско (Испания) – 1

27-102. Юссеф Эн-Несири (Марокко) – 1

27-102. Яго Аспас (Испания) – 1

27-102. Андре Каррильо (Перу) – 1

27-102. Паоло Герреро (Перу) – 1

27-102. Лионель Месси (Аргентина) – 1

27-102. Маркос Рохо (Аргентина) – 1

27-102. Гильфи Сигурдссон (Исландия) – 1

27-102. Милан Бадель (Хорватия) – 1

27-102. Людвиг Аугустинссон (Швеция) – 1

27-102. Паулиньо (Бразилия) – 1

27-102. Тьяго Силва (Бразилия) – 1

27-102. Блерим Джемайли (Швейцария) – 1

27-102. Йосип Дрмич (Швейцария) – 1

27-102. Кендалл Вастон (Коста-Рика) – 1

27-102. Аднан Янузай (Бельгия) – 1

27-102. Бенжамин Павар (Франция) – 1

27-102. Анхель Ди Мария (Аргентина) – 1

27-102. Габриэль Меркадо (Аргентина) – 1

27-102. Пепе (Португалия) – 1

27-102. Матиас Йоргенсен (Дания) – 1

27-102. Генки Харагучи (Япония) – 1

27-102. Эмиль Форсберг (Швеция) – 1

27-102. Рафаэль Варан (Франция) – 1

27-102. Ренато Аугусто (Бразилия) – 1

27-102. Кевин Де Брюйне (Бельгия) – 1

27-102. Деле Алли (Англия) – 1

27-102. Гарри Магуайр (Англия) – 1

27-102. Марио Фернандес (Россия) – 1

27-102. Домагой Вида (Хорватия) – 1

27-102. Андрей Крамарич (Хорватия) – 1

25-102. Самуэль Умтити (Франция) – 1

25-102. Киран Триппьер (Англия) – 1

103-106. Виктор Мозес (Нигерия) – 1 (1)

103-106. Салман Аль-Фараж (Саудовская Аравия) – 1 (1)

103-106. Синдзи Кагава (Япония) – 1 (1)

103-106. Ферджани Сасси (Тунис) – 1 (1)

*в скобках указано количество голов, забитых с пенальти.