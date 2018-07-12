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Ярмоленко: Я приехал в Англию заявить о себе

Андрей Ярмоленко
10:51 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинский футболист обещает болельщикам «Вест Хэма» бороться за победу в каждом матче.

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко прокомментировал свой переход в «Вест Хэм». Об этом он рассказал официальному сайту клуба.

«Вест Хэм» - большой клуб с отличными фанатами. Я не второй Лионель Месси, но я обещаю, что буду отдавать все силы на футбольном поле. Я буду делать все, чтобы команда побеждала как можно больше, и если повезет - боролась за трофеи.

АПЛ - это не просто одна из лучших, а лучшая лига мира. В ней трудно сыграть, так что мне будет интересно попробовать свои силы. Само собой, для любого футболиста лучше играть против серьезных соперников. Только в таких играх есть реальный шанс заявить о себе, и для этого я приехал в Англию. Мы будем стараться делать наших поклонников счастливыми», - заявил Ярмоленко.

Напомним, Ярмоленко подписал с «Вест Хэмом» контракт по схеме 4+1. Сумма сделки составила 22 миллионов фунтов.

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко прокомментировал свой переход в «Вест Хэм». Об этом он рассказал официальному сайту клуба.

«Вест Хэм» - большой клуб с отличными фанатами. Я не второй Лионель Месси, но я обещаю, что буду отдавать все силы на футбольном поле. Я буду делать все, чтобы команда побеждала как можно больше, и если повезет - боролась за трофеи.

АПЛ - это не просто одна из лучших, а лучшая лига мира. В ней трудно сыграть, так что мне будет интересно попробовать свои силы. Само собой, для любого футболиста лучше играть против серьезных соперников. Только в таких играх есть реальный шанс заявить о себе, и для этого я приехал в Англию. Мы будем стараться делать наших поклонников счастливыми», - заявил Ярмоленко.

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Напомним, Ярмоленко подписал с «Вест Хэмом» контракт по схеме 4+1. Сумма сделки составила 22 миллионов фунтов.

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Новости спорта, Андрей Ярмоленко, Сборная Украины, ФК Вест Хэм Юнайтед.
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