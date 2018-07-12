Роналду пропустит первое противостояние "Ювентуса" и "Реала"

Новичок туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не сможет помочь своей команде в матче предсезонного турнира со своим бывшим клубом мадридским «Реалом», сообщает Marca.

По информации издания, футболисту требуется время, чтобы привести себя в форму и восстановиться после чемпионата мира – 2018. Как ожидается, Роналду присоединится к своей новой команде 30 июля, и ему не хватит пяти дней на подготовку к матчу с «Реалом», который состоится 5 августа в Ландовере.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 года после перехода из «Манчестер Юнайтед». За девять сезонов португальский нападающий провёл за «сливочных» 438 матчей и забил 450 голов, став лучшим бомбардиром в истории клуба.