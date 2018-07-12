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Шукер извинился перед российской стороной за слова хорватов "Слава Украине"

Давор Шукер
11:54 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Глава Хорватского футбольного союза считает поступок хорватов неуместным.

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер извинился перед российской стороной за то, что экс-член тренерского штаба сборной Хорватии Огнен Вукоевич посвятил победу над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018 Украине и киевскому «Динамо», а защитник сборной Хорватии Домагой Вида сказал «Слава Украине».

«Мы прекрасно понимаем, что это был неуместный поступок, приносим извинения российской стороне. Мы придерживаемся позиции ФИФА — спорт вне политики. Уверены, что наши парни не хотели никого оскорбить. Просто они совершили необдуманные действия, находясь в эйфории от успеха. Но это не имеет отношения к Хорватскому футбольному союзу, поэтому мы приняли решение аннулировать аккредитацию Вукоевича. Надеемся, что эта история не испортит футбольный праздник и оставшиеся дни чемпионата мира пройдут в атмосфере всеобщего уважения и радости», — сказал Шукер.

Ранее Вида извинился перед россиянами за то, что сказал «Слава Украине».

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Новости спорта, Давор Шукер, Сборная Хорватии, Слава Украине, ЧМ-2018.
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