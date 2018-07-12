Лучший форвард сезона 2008/09 возвращается в УПЛ

Александр Ковпак подписал контракт с новичком УПЛ черниговской Десной. Форвард уже успел поделиться некоторыми подробностями.

“После того как стало известно, что Полтава прекращает свое существование, мы с ребятами еще тренировались на базе. Через некоторое время мне позвонил тренер Десны Александр Рябоконь и пригласил отправиться с ними на сборы. Я согласился не задумываясь.

Сейчас приехали на базу Полтавы и буквально в моей же кровати подписали контракт. Причем я живу в той же комнате. Может это какой-то знак”,- цитирует Ковпака UA-Tribuna.com.

Прошлый сезон форвард провел в составе Полтавы, сыграв в 28 поединках, в которых отличился 10 забитыми мячами.

Напомним, что Ковпак становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины в сезоне 2008/09 в составе Таврии, забив 17 мячей.