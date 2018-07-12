Хавбек ЦСКА Головин хочет к Роналду в Турин

Полузащитник сборной России и московского ЦСКА Александр Головин намерен продолжить карьеру в туринском "Ювентусе". Как уверяют итальянские источники, хавбек принял такое решение после того, как игроком "Старой синьоры" стал португалец Криштиану Роналду.

Представители 22-летнего россиянина якобы уже отправили официальное письмо в "Ювентус", в котором говорится, что Головин при выборе между туринским клубом и другими зарубежными вариантами предпочтет именно "Ювентус".

Как известно, Роналду выступал за "Реал" с 2009 года, стоимость его трансфера в "Ювентус" составила 100 миллионов евро, контракт рассчитан на четыре года. Туринская "Старая синьора" уже продает по одной футболке новичка команды португальского нападающего Криштиану Роналду каждую минуту. При этом из-за большого количества запросов перестал работать интернет-магазин клуба.