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"Такой Реал нам не нужен": Неймар засомневался в переходе в клуб, где нет Роналду

Неймар
16:47 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Звезда ПСЖ Неймар задумался, стоит ли ему переходить в Мадрид.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар засомневался в целесообразности своего потенциального трансфера в мадридский «Реал», утверждает Mundo Deportivo.

Сомнения бразильца связаны с уходом из стана «сливочных» форварда Криштиану Роналду, присоединившегося к туринскому «Ювентусу». Изначально Неймар хотел перейти в «Реал», где он должен был стать партнёром португальца, а спустя несколько лет полностью заменить его. Однако сейчас, после ухода Роналду и главного тренера Зинедина Зидана, в «Королевском клубе» намечается перестройка, и Неймар не горит желанием рисковать и переходить в команду, которой может понадобиться немало времени на формирование.

В настоящий момент бразилец склоняется к варианту с продолжением карьеры в «ПСЖ». При этом руководство парижан, заинтересованное в том, чтобы он остался в команде, сделало ещё один шаг в этом направлении, по информации издания, предложив «Барселоне» € 270 млн за полузащитника Филиппе Коутиньо, с которым у форварда дружеские отношения.

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Новости спорта, Неймар, Новости футбола, ФК ПСЖ, Футбол.
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