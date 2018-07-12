"Такой Реал нам не нужен": Неймар засомневался в переходе в клуб, где нет Роналду

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар засомневался в целесообразности своего потенциального трансфера в мадридский «Реал», утверждает Mundo Deportivo.

Сомнения бразильца связаны с уходом из стана «сливочных» форварда Криштиану Роналду, присоединившегося к туринскому «Ювентусу». Изначально Неймар хотел перейти в «Реал», где он должен был стать партнёром португальца, а спустя несколько лет полностью заменить его. Однако сейчас, после ухода Роналду и главного тренера Зинедина Зидана, в «Королевском клубе» намечается перестройка, и Неймар не горит желанием рисковать и переходить в команду, которой может понадобиться немало времени на формирование.

В настоящий момент бразилец склоняется к варианту с продолжением карьеры в «ПСЖ». При этом руководство парижан, заинтересованное в том, чтобы он остался в команде, сделало ещё один шаг в этом направлении, по информации издания, предложив «Барселоне» € 270 млн за полузащитника Филиппе Коутиньо, с которым у форварда дружеские отношения.