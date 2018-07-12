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"Челси" подпишет тренера и лидера полузащиты "Наполи"

Жоржиньо
17:30 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Хавбек Наполи Жоржиньо продолжит карьеру в лондонском Челси.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал об уходе из клуба бывшего главного тренера Маурицио Сарри и полузащитника Жоржиньо.

«Предложение «Челси» для Сарри уже готово, теперь всё зависит только от него, - цитирует Де Лаурентиса Football Italia. - Переход Жоржиньо в «Челси»? Мы сказали сами себе, что рассмотрим предложения по нему, если они поступят. В связи с этим я должен принести свои извинения «Манчестер Сити». С другой стороны, если игрок хочет жить в Лондоне, а не в Манчестере, то я могу его понять. Если «Челси» заплатит за него даже больше «Сити», я тоже пойму это.

Жоржиньо и Сарри в одной команде? Жоржиньо перейдёт в «Челси» вне зависимости от Сарри».

По информации итальянских СМИ, трансфер 26-летнего Жоржиньо может обойтись английскому клубу в 65 миллионов евро, а о назначении Маурицио Сарри «Челси» объявит уже в ближайшие дни.

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Новости спорта, Жоржиньо, Новости футбола, ФК Наполи, ФК Челси, Футбол.
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