Игрок сборной Франции женится на 51-летней супермодели

Известная актриса и модель Памела Андерсон согласилась выйти замуж за защитника «Марселя» и сборной Франции Адиля Рами, сообщает USA TODAY.

Во время полуфинального матча чемпионата мира по футболу между национальными командами Франции и Бельгии (1:0) Андерсон поддерживала Рами на стадионе «Санкт-Петербург». 51-летняя модель также продемонстрировала кольцо на безымянном пальце.

Андерсон познакомилась с 32-летним футболистом на Каннском кинофестивале весной 2017 года. По информации СМИ, Памела живёт вместе с Адилем в его доме в Марселе.

В воскресенье, 15 июля, сборная Франции проведёт финальный матч ЧМ-2018 с национальной командой Хорватии. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники».