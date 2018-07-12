Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 13.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинка Алина Шух сенсационно стала чемпионкой мира
Украинка Алина Шух сенсационно стала чемпионкой мира
Новости: Ярмоленко: Я приехал в Англию заявить о себе
Ярмоленко: Я приехал в Англию заявить о себе
Новости: Стали известны арбитры на финальный матч ЧМ-2018
Стали известны арбитры на финальный матч ЧМ-2018
Новости: Самые дорогие футбольные трансферы: Роналду и Неймар дважды вошли в топ-10
Самые дорогие футбольные трансферы
X

Игрок сборной Франции женится на 51-летней супермодели

Адиль Рами и Памела Андерсон
18:35 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Защитник сборной Франции женится на американской супермодели Памеле Андерсон.

Известная актриса и модель Памела Андерсон согласилась выйти замуж за защитника «Марселя» и сборной Франции Адиля Рами, сообщает USA TODAY.

Во время полуфинального матча чемпионата мира по футболу между национальными командами Франции и Бельгии (1:0) Андерсон поддерживала Рами на стадионе «Санкт-Петербург». 51-летняя модель также продемонстрировала кольцо на безымянном пальце.

Андерсон познакомилась с 32-летним футболистом на Каннском кинофестивале весной 2017 года. По информации СМИ, Памела живёт вместе с Адилем в его доме в Марселе.

В воскресенье, 15 июля, сборная Франции проведёт финальный матч ЧМ-2018 с национальной командой Хорватии. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Адиль Рами, Новости футбола, Памела Андерсон, Футбол, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
ЧМ-2018: лучшие моменты матча Хорватия - Англия (Фото)

ЧМ-2018: лучшие моменты матча Хорватия - Англия (Фото)
Самые дорогие футбольные трансферы: Роналду и Неймар дважды вошли в топ-10

Самые дорогие футбольные трансферы: Роналду и Неймар дважды вошли в топ-10
ЧМ-2018: лучшие моменты матча Франция - Бельгия (Фото)

ЧМ-2018: лучшие моменты матча Франция - Бельгия (Фото)
Юная украинская легкоатлетка Магучих, которая покорила Европу (Фото)

Юная украинская легкоатлетка Магучих, которая покорила Европу (Фото)
Самые красивые и горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)

Самые красивые и горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Селезнев назвал ошибкой переход в российский клуб "Реал" нашел замену Роналду в лице Азара: Челси может получить £150 млн Роналду принял решение о завершении карьеры

Последние новости

В России был избит польский дипломат Во Франции произошло третье за год извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез Человек-паук стал на темную сторону
Сегодня читают в спорте
01 Стали известны арбитры на финальный матч ЧМ-2018
02 "Барселона" увеличила предложение по экс-лидеру "Шахтера"
03 Лидер обороны Хорватии - о сенсационном выходе в финал ЧМ-2018
04 Селезнев назвал ошибкой переход в российский клуб
05 Тренер Хорватии: Если Модрич выиграет Золотой мяч - никто не удивится
Новости сегодня
13:11 Рада не поддержала закон о восстановлении кредитования
13:04 Ярмоленко пояснил о схожести знака "горняков" и символа Вест Хэма
12:52 У здания Минэнергоугля произошла стычка между Насаликом и Шаховым: видео
12:52 Пакьяо после боя с Матиссе обдумает завершение карьеры
12:48 Иностранец хотел вернуть свою бывшую и поэтому взял ее в заложники
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко в День рождения Сенцова пообещал и дальше давить на Москву
Порошенко поздравил Сенцова с Днем рождения
Новости: Нардеп вышел из состава фракции "БПП"
Нардеп вышел из состава фракции "БПП"
Новости: Фискальная служба существенно сократила проверки крупного бизнеса
В Украине сократились проверки крупного бизнеса
Новости: Пятница 13: приметы и суеверия этого дня
Пятница 13: приметы и суеверия этого дня
Добавить комментарий
0