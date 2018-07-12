Лидер атак "Ювентуса" дал согласие на трансфер в "Челси"

Нападающий туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин с большой вероятностью перейдёт в лондонский «Челси» в летнее трансферное окно.

По информации Calciomercato.com, аргентинский форвард и его брат, по совместительству агент, сообщили представителям синих, что игрок готов перейти в лондонский клуб. При этом уход Игуаина из «Ювентуса» оценивается как практически неизбежный, поскольку туринцам необходимо разгрузить зарплатную ведомость после трансфера нападающего Криштиану Роналду из «Реала». Бьянконери рассчитывают выручить с продажи форварда не менее € 55 млн.

Сам Игуаин выдвинул «Челси» условие по зарплате – форвард намерен получать в лондонском клубе не менее € 7 млн в год.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» согласился продать аргентинца в «Челси» за € 60 млн.