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Антонио Конте уволен с поста главного тренера "Челси"

Антонио Конте
20:09 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте уволен со своего поста.

Как сообщает Sky Sport Italia, главный тренер «Челси» Антонио Конте был уволен со своего поста. Английскую команду также покинули и его помощники.

Конте возглавил «Челси» в 2016 году и в первом же сезоне вместе добился победы в английской Премьер-лиге, а ещё через год выиграл Кубок Англии. В минувшем чемпионате лондонский клуб под его руководством занял пятое место в турнирной таблице и дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступил «Барселоне».

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Челси» станет экс-наставник «Наполи» Маурицио Сарри. Ожидается, что итальянский специалист будет зарабатывать 5 миллионов евро за сезон, а его соглашение с клубом будет рассчитано на три года.

Напомним, Сарри не смог выиграть скудетто за три года, отработанные в «Наполи», в результате чего руководство итальянского клуба отказалось от услуг алленаторе, заменив его на более опытного Карло Анчелотти. Впрочем, договор Маурицио с вице-чемпионами Италии по-прежнему действует - рассчитан до лета 2019-го года.

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Новости спорта, Антонио Конте, Новости футбола, ФК Челси, Футбол.
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