Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 13.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинка Алина Шух сенсационно стала чемпионкой мира
Украинка Алина Шух сенсационно стала чемпионкой мира
Новости: Ярмоленко: Я приехал в Англию заявить о себе
Ярмоленко: Я приехал в Англию заявить о себе
Новости: Стали известны арбитры на финальный матч ЧМ-2018
Стали известны арбитры на финальный матч ЧМ-2018
Новости: Самые дорогие футбольные трансферы: Роналду и Неймар дважды вошли в топ-10
Самые дорогие футбольные трансферы
X

Додо: Хочу играть в стартовом составе "Шахтера"

Додо
05:27 Сегодня Телеграф
terrikon.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Крайний защитник "Шахтера" Додо рассказал о планах на будущее в клубе.

Бразильский легионер "Шахтера" Додо рассказал о своей адаптации в Украине.

- Я думал, что адаптация будет трудной. Мы живем в кондоминимуме, где и все футболисты. Здесь есть все - супермаркет, ресторан, аптека. Даже можно никуда не выходить, если не хочется. Можно выйти погулять с семьей, все тихо. Украинцы пытаются говорить на португальском, они адаптируются к нам.

Здесь почти ничего бразильского. Даже рис не такой. Нет бобов, мясо другое. Но моя жена привезла зимой много риса и бобов, а мне нравится есть то, что я знаю.

Я нацелен на грядущий сезон. Первые 6 месяцев ушли на адаптацию. Теперь нужно бороться за место в составе. Я хочу усердно работать и оказаться в старте, а также остаться в "Шахтере" на долгое время, - сказал Додо Globo.

Напомним, 25 июля "Шахтер" начнет новый сезон. Болельщики "горняков" могут получить скидку на все билеты и гарантировать себе лучшие места на матчах Лигу чемпионом при помощи именного абонемента. Поддержать команду можно здесь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Додо, Новости футбола, ФК Шахтер, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
ЧМ-2018: лучшие моменты матча Хорватия - Англия (Фото)

ЧМ-2018: лучшие моменты матча Хорватия - Англия (Фото)
Самые дорогие футбольные трансферы: Роналду и Неймар дважды вошли в топ-10

Самые дорогие футбольные трансферы: Роналду и Неймар дважды вошли в топ-10
ЧМ-2018: лучшие моменты матча Франция - Бельгия (Фото)

ЧМ-2018: лучшие моменты матча Франция - Бельгия (Фото)
Юная украинская легкоатлетка Магучих, которая покорила Европу (Фото)

Юная украинская легкоатлетка Магучих, которая покорила Европу (Фото)
Самые красивые и горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)

Самые красивые и горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Селезнев назвал ошибкой переход в российский клуб "Реал" нашел замену Роналду в лице Азара: Челси может получить £150 млн Роналду принял решение о завершении карьеры

Последние новости

Во Франции произошло третье за год извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез Человек-паук стал на темную сторону Ученые нашли источник нейтрино сверхвысоких энергий
Сегодня читают в спорте
01 Стали известны арбитры на финальный матч ЧМ-2018
02 "Барселона" увеличила предложение по экс-лидеру "Шахтера"
03 Лидер обороны Хорватии - о сенсационном выходе в финал ЧМ-2018
04 Селезнев назвал ошибкой переход в российский клуб
05 Тренер Хорватии: Если Модрич выиграет Золотой мяч - никто не удивится
Новости сегодня
13:04 Ярмоленко пояснил о схожести знака "горняков" и символа Вест Хэма
12:52 У здания Минэнергоугля произошла стычка между Насаликом и Шаховым: видео
12:52 Пакьяо после боя с Матиссе обдумает завершение карьеры
12:48 Иностранец хотел вернуть свою бывшую и поэтому взял ее в заложники
12:46 Известны детали перехода на новые тарифы в метро Киева
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко в День рождения Сенцова пообещал и дальше давить на Москву
Порошенко поздравил Сенцова с Днем рождения
Новости: Нардеп вышел из состава фракции "БПП"
Нардеп вышел из состава фракции "БПП"
Новости: Фискальная служба существенно сократила проверки крупного бизнеса
В Украине сократились проверки крупного бизнеса
Новости: Пятница 13: приметы и суеверия этого дня
Пятница 13: приметы и суеверия этого дня
Добавить комментарий
0