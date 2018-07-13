Додо: Хочу играть в стартовом составе "Шахтера"

Бразильский легионер "Шахтера" Додо рассказал о своей адаптации в Украине.

- Я думал, что адаптация будет трудной. Мы живем в кондоминимуме, где и все футболисты. Здесь есть все - супермаркет, ресторан, аптека. Даже можно никуда не выходить, если не хочется. Можно выйти погулять с семьей, все тихо. Украинцы пытаются говорить на португальском, они адаптируются к нам.

Здесь почти ничего бразильского. Даже рис не такой. Нет бобов, мясо другое. Но моя жена привезла зимой много риса и бобов, а мне нравится есть то, что я знаю.

Я нацелен на грядущий сезон. Первые 6 месяцев ушли на адаптацию. Теперь нужно бороться за место в составе. Я хочу усердно работать и оказаться в старте, а также остаться в "Шахтере" на долгое время, - сказал Додо Globo.

Напомним, 25 июля "Шахтер" начнет новый сезон. Болельщики "горняков" могут получить скидку на все билеты и гарантировать себе лучшие места на матчах Лигу чемпионом при помощи именного абонемента. Поддержать команду можно здесь.