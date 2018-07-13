Игрок "Барселоны": Модрич и Погба - лучшие в мире на своей позиции

Накануне хорваты со счетом 2:1 обыграли сборную Англии, пробившись в финал чемпионата мира-2018, где их уже ожидали французы.

В преддверии поединка против "клетчатых" защитник "ле бле" Самуэль Умтити отдал должное капитану соперника Луке Модричу, при этом не забыв похвалить и своего партнера по команде – Поля Погба.

"Модрич и Погба сильно отличаются друг от друга".

"Честно говоря, между ними нет ничего общего. Но тем не менее, они оба феноменальные".

"Пожалуй, они лучшие игроки в мире на своей позиции", — цитирует Умтити официальный сайт ФИФА.

Финал ЧМ-2018 состоится 15 июля.