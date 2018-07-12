Тренер Хорватии: Если Модрич выиграет Золотой мяч - никто не удивится

Тренер сборной Хорватии Златко Далич считает, что полузащитник команды Лука Модрич заслуживает того, чтобы получить «Золотой мяч», который вручается лучшему футболисту года. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Последние два года «Золотой мяч» получал бывший одноклубник Модрича по мадридскому «Реалу» Криштиану Роналду, который во вторник перешел в туринский «Ювентус».

«Модрич пока один из лучших полузащитников чемпионата мира, он контролирует мяч на большой территории, обеспечивая безопасность для своих товарищей. Если Лука выиграет «Золотой мяч» и станет лучшим игроком, то никто не удивится. Он и с клубом выиграл очень много трофеев. Если он выиграет чемпионат мира, то это будет пик его карьеры, «Золотой мяч» он получит заслуженно», - сказал Далич.

Ранее Марио Манджукич сказал, что Модрича должны назвать лучшим игроком чемпионата мира.